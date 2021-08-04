Meteorolojiden Muğla uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteorolojiden Muğla uyarısı

Meteorolojiden Muğla uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Orman yangınları ile mücadele eden Muğla'ya Meteorolojiden Cuma gününe kadar yüksek sıcaklık ve düşük nem uyarısı geldi.

Orman yangınları ile mücadele eden Muğla'ya Meteorolojiden Cuma gününe kadar yüksek sıcaklık ve düşük nem uyarısı geldi.

Meteorolojiden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Muğla il genelinde devam eden yüksek sıcaklık, 6 Ağustos 2021 Cuma günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürerek, sahil kesimlerinde 40-44 derece, iç kesimlerde 30-35derece ve yüzde 10-20 arasında düşük nem tahmin ediliyor.

Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. - MUĞLA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Para isteyen dayısını öldürdü, kendisini böyle savundu: Cezaevinden çıktığından beri beni dövüp maaşımı alıyordu
Para isteyen dayısını öldürdü, kendisini böyle savundu: Cezaevinden çıktığından beri beni dövüp maaşımı alıyordu
Son dakika haberi: Yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavin tutuklandı
Son dakika haberi: Yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavin tutuklandı
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Onur Akay Seda Sayan Haluk Levent
Spor Eda Erdem Fatih Terim Hakan Reçber Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meteorolojiden Muğla uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 16:46:38. #1.14#

title