Meteorolojiden Mersin için 'kırmızı' uyarı (2)
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Meteorolojiden Mersin için 'kırmızı' uyarı (2)

VALİLİK SEL VE SU TAŞKINLARINA KARŞI UYARDI Mersin Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre kenti sabah saatlerinde etkisi altına alacağı düşünülen sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı.

06.01.2020 01:09 | Son Güncelleme: 06.01.2020 01:09
Meteorolojiden Mersin için 'kırmızı' uyarı (2)

VALİLİK SEL VE SU TAŞKINLARINA KARŞI UYARDI 

Valiliği, 'nün son değerlendirmesine göre kenti sabah saatlerinde etkisi altına alacağı düşünülen sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı. Sağanak ve fırtınanın ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar (Hava, Deniz, Kara ulaşımı) gibi olumsuzlara neden olabileceğinin belirtildiği açıklamada, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.


Kaynak: DHA
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