Meteorolojiden Marmara ve Balıkesir İçin Soğuk Hava Uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve Marmara bölgesi için soğuk hava uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek. Bugün başlayacak soğuk hava dalgasının 6 Ocak Pazar gününe kadar süreceği açıklandı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Marmara bölgesi 03.01.2019 Perşembe günü batı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen derin alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Önümüzdeki hafta başına kadar ülkemizde beklenen hava durumu: 03.01.2019 Perşembe: Bölgemizin tamamının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmurla başlayacak yağışların, akşam saatlerinden itibaren bölgemizin kuzeyinde Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir çevreleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

04.01.2019 Cuma: Yağışların aralıklarla devam edeceği; güneybatı kıyılarda yağmur, diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde karayelden kuzeybatı fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

05.01.2019 Cumartesi: Yağışların aralıklarla devam edeceği; güneybatı kıyılarda yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor

06.01.2019 Pazar: Bölgemizin kuzey ve iç kesimler kar yağışlı, diğer yerler parçalı ve çok bulutlu geçecek" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA