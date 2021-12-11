Meteorolojiden Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli yağış uyarısı

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, pazar sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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