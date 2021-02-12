Meteorolojiden, Marmara için 'zirai don' uyarısı
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Meteorolojiden, Marmara için 'zirai don' uyarısı

12.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:13
Meteorolojiden, Marmara için 'zirai don' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının düşmesiyle Pazar gününden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'de zirai don beklendiği açıklandı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının düşmesiyle Pazar gününden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'de zirai don beklendiği açıklandı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Pazar gününden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ'da hafif, Sakarya'da orta, Edirne ve Kırklareli'de ise yer yer kuvvetli zirai don beklendiği kaydedildi. Yetkililer, zirai faaliyetlerle uğraşanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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