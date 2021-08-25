Meteorolojiden, Marmara için sıcaklık uyarısı
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Meteorolojiden, Marmara için sıcaklık uyarısı

Meteorolojiden, Marmara için sıcaklık uyarısı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yarından itibaren Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yarından itibaren Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği uyarısı yaptı.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul 31-33, Yalova'da 32-34, Tekirdağ'da 29-31, Sakarya, Kocaeli'nde 33-37, Kırklareli'de 32-35 Edirne'de 33-36 dereceler civarında beklendiği bildirildi. Önümüzdeki hafta ortasına kadar bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

Marmara'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak
Marmara'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak
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