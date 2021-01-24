Meteorolojiden Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

24.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:42
Meteorolojiden Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak bekleniyor.

Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerine kadar ülkenin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir geneli ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli, kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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