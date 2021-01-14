Bursa için kar ve don uyarısı
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Bursa için kar ve don uyarısı

14.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:34
Bursa için kar ve don uyarısı

Bursa'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Bursa'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren beklenen kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar Bursa çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiği belirtildi.

Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Bursa için kar ve don uyarısı
Bursa için kar ve don uyarısı
Bursa için kar ve don uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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