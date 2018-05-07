Meteorolojiden Mardin İçin Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mardin için kuvvetli ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji tarafından yapılan son tahmin değerlendirmelerine göre ilimiz ve çevresinde kuvvetli ve sağanak yağışın 07.05.2018 Pazartesi günü öğle 12.00 saatleri ve gece saatlerine 23.59'a kadar olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, sel, ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - MARDİN