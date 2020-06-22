Meteorolojiden Manisa için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Haziran Salı günü Manisa için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Haziran Salı günü Manisa için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.06.2020 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Manisa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA