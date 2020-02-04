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Meteorolojiden kuzey, iç ve batı bölgeleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

04.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:57
Meteorolojiden kuzey, iç ve batı bölgeleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

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