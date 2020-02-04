Meteorolojiden kuzey, iç ve batı bölgeleri için fırtına uyarısı

04.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:57

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.