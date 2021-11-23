Meteorolojiden Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Kuzey Ege'de yarın fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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