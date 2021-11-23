Meteorolojiden Kuzey Ege için fırtına uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteorolojiden Kuzey Ege için fırtına uyarısı

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Meteorolojiden Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Kuzey Ege'de yarın fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Kuzey Ege'de yarın fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat

 Meteoroloji'nin 22 Kasım raporu ortaya çıktı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji'nin 22 Kasım raporu ortaya çıktı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title