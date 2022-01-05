Meteorolojiden Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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