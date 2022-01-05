Meteorolojiden Kuzey Ege'de fırtına uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden Kuzey Ege'de fırtına uyarısı

Meteorolojiden Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

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