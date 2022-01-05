Meteorolojiden Kuzey Ege'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

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