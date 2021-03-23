Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

23.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:17
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerde karla karışık yağmurlu olması beklenmektedir. Yağışların Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 8, Van'da 14, Hakkari ve Muş'ta 13 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) zaman zaman çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde beklenen yağışların kuvvetli (21-50kg/m2) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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