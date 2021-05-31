Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor
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Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusuyla İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusuyla İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerelde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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