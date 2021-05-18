METEOROLOJİDEN  KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
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METEOROLOJİDEN  KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

METEOROLOJİDEN  KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yerel olarak kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ, Marmara'nın doğusu ve  Batı Karadeniz için yerel olarak kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Geney Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Sakarya, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimleri), zamanla Batı Karadeniz'de (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop) kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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