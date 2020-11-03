Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

03.11.2020 13:01 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:04
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün başlaması öngörülüyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli, Adana geneli ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında (Andırın, Türkoğlu) yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise yarın sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde başlaması, perşembe günü öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'da da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun doğusunda beklenen sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri ile Yozgat ve Nevşehir'in doğusunda kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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