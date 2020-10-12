Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

12.10.2020 12:37 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:40
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Kıyı Ege, Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Kıyı Ege, Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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