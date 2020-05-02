Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
02.05.2020 19:17 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda başta Trakya bölgesinde kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda başta Trakya bölgesinde kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara'nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) ile zamanla İç Ege'de (Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yarın (Pazar) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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