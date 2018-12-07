Meteorolojiden "Kuvvetli Yağış" Uyarısı

Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yarın kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Sivas çevrelerinde havanın yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu olması öngörülüyor.

Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara ile iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.