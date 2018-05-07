Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Sivas'ta kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere göre Sivas ve çevrelerinde bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.