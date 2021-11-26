Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

HAKKARİ (İHA) - Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve Bitlis için kuvvletli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı belirtilerek, " Hakkari'nin güneydoğusu haricinde tüm bölgede yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 4, Muş'ta 5, Van ve Hakkari'de 9 derece olması beklenmektedir. Yağışların, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(İHA)

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