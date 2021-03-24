Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

24.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:45
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, sağanak yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 5, Van'da 12, Hakkari'de 9 ve Muş'ta 11 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelimde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) zaman zaman çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde beklenen yağışların kuvvetli (21-50kg/m2) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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