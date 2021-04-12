Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı

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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Gece saatlerinde beklenen yağışların yer yer karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde olması beklenmektedir. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilmektedir.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Van'ın doğusu ve güneyinde güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (30-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 8, Muş'ta 14, Van'da 11 ve Hakkari'de 12 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Öğle saatlerinde Van'ın doğusu ve güneyinde beklenen rüzgarın güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (30-60km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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