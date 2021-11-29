Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde bugün akşam saatlerinden itibaren başlaması ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.00 itibarıyla İstanbul Beylikdüzü, Arnavutköy, Çatalca, Çatalca Radar Sahası, Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışı ve Kilyos ; Düzce Yığılca ve Gümüşova; İzmir Narlıdere, Karaburun, Urla, Konak ve Çatalkaya Radar Sahası, Balıkesir Bigadiç Gediktepe, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve Muratlı'da en yüksek rüzgar hızları kaydedildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 100 kilometre üzeri hızda esmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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