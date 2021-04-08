Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

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Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Erzincan, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı, Bitlis, ve Bingöl'ün kuzeyi için kuvvetli fırtına uyarısında bulunularak vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Erzincan, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı, Bitlis, ve Bingöl'ün kuzeyi için kuvvetli fırtına uyarısında bulunularak vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada beklenen rüzgarın yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden fırtına (30-70 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edildiği, fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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