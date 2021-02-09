Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı
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Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı

09.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:05
Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

Meteotroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden Marmara Bölgesi genelinde yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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