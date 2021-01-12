Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

12.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:11
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölümleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölümleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarından itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yanı sıra Orta ve Doğu Karadeniz'de (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına meydana geleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarından başlayarak zamanla Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatıya döneceği ve gece saatlerine kadar yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, İç Anadolu'nun güneyinde toz fırtınası gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mike Pence Hulusi Akar İlker Başbuğ Devlet Bahçeli
Magazin Cemal Hünal Eser Yenenler Özdemir Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Karar Kongre Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 14:14:25. #1.14#
title