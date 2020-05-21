Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kırıkkale ve Çankırı'da öğlen saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
21.05.2020 03:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 03:10

Kırıkkale ve Çankırı'da öğlen saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden sonra rüzgarın Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kırıkkale'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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