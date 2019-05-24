Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Trabzon 11. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat), hamleli olarak yer yer kuvvetli fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA