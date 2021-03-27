Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı olmak üzere kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren zamanla parçalı ve az bulutlu geçmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle akşam saatlerine kadar batılı ve güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa), akşam saatlerinden itibaren ise kuzeyli ve batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te eksi 1, Muş'ta 2, Van ve Hakkari'de 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde rüzgarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı