Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve buzlanma uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve buzlanma uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve buzlanma uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için kuvvetli rüzgar ve buzlanma uyarısı yapıldı.

KAYSERİ (İHA) - Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için kuvvetli rüzgar ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve doğu kesimlerde kuvvetlice (30-50 km/sa), yer yer hamleli (50-70 km/sa) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, yüksek kesimlerde çığ riski vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ile birlikte karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" - KAYSERİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Meteoroloji, Kayseri, kar, Yerel, Haber

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