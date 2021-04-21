Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan orta zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa), akşam saatlerinden itibaren hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 20, Muş'ta 25, Van'da 22 ve Hakkari'de 23 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde, rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; ağaç-direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kar erimesine bağlı olarak oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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