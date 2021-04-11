Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 11, Muş'ta 16, Van'da 15 ve Hakkari'de 11 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve kuvvetli rüzgarlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde beklenen rüzgarın güneyli yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-70km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı