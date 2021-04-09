Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı gök gürültülü hafif sağanak yağışlı olması tahmin beklenmektedir. Yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde gece saatlerine kadar devam etmesi tahmin edilmektedir. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 17, Muş'ta 21, Van'da 19 ve Hakkari'de 18 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve kuvvetli rüzgarlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde beklenen rüzgarın akşam saatlerine kadar güneyli yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek; çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı