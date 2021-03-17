Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

17.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:22
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bölge genelinde bugün ve yarın esecek olan güneyli rüzgarların etkisiyle toz taşınımı olacağı beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 6, Hakkari'de 10, Van'da 9 ve Muş'ta 10 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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