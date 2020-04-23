Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van'da 15, Muş'ta 18, Hakkari'de 14 ve Bitlis'te 11 derece olması beklenmektedir. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA