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Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

KAYSERİ (İHA) - Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli kar yağışı (8-20 cm yeni örtü) bekleniyor. Oluşması muhtemel risklere (Ulaşımda aksamalar, Görüş mesafesinde daralma, Çığ, Buzlanma ve Don vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir." - KAYSERİ

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Meteoroloji, Kayseri, kar, Yerel, Haber

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