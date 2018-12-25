Meteorolojiden Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, İç Anadolu'nun Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacak kar yağışının yarın gün boyu aralıklarla devam edeceği, yer yer kuvvetli olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece azalmasına bağlı olarak görülecek kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer tipi sebebiyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA