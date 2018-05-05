Bugüne Dikkat! Meteorolojiden 17 İl İçin Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji, Ankara ve İzmir de dahil 17 ilde bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların ani sel, su baskını ve rüzgara karşı dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 17 şehirde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
ANKARA'DA ÖĞLEN SAATLERİNE DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara genelinde bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İZMİR'DE TÜM GÜN SAĞANAK VAR
İzmir iç kesimleri başta olmak üzere il genelinde sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
15 İL İÇİN DE UYARDI
Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Aydın genelinde, Balıkesir merkez ve güneyinde, Bursa merkez ve güneyinde, Manisa ile Uşak genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren; Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Vatandaşların ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.