Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

11.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:10
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli fırtına uyarısında bulunularak vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli fırtına uyarısında bulunularak vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın, bugün (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan ve Iğdır'da kuvvetli (40-60 Km/saat), Erzurum'un güneyi, Erzincan ve Ağrı'da yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın yarın (Cuma) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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