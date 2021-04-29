Meteorolojiden Konya ve Niğde için gök gürültülü sağanak uyarısı

Konya'nın güneydoğusu ve Niğde çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya'nın güneydoğusu ve Niğde çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, bölgede hava sıcaklığı 3 ila 6 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hava parçalı bulutlu olacak, öğleden sonra Konya'nın güneydoğu kesimleri ile Niğde çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Rüzgar bölge genelinde, güney ve güneybatıdan orta kuvvette, yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat