Meteorolojiden Konya ve Niğde için gök gürültülü sağanak uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Meteorolojiden Konya ve Niğde için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden Konya ve Niğde için gök gürültülü sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya'nın güneydoğusu ve Niğde çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya'nın güneydoğusu ve Niğde çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, bölgede hava sıcaklığı 3 ila 6 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hava parçalı bulutlu olacak, öğleden sonra Konya'nın güneydoğu kesimleri ile Niğde çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Rüzgar bölge genelinde, güney ve güneybatıdan orta kuvvette, yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Meteoroloji şimdiden uyardı! Gelecek hafta sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak
Meteoroloji şimdiden uyardı! Gelecek hafta sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Meral Kaplan Serdar Ortaç
Spor Rıza Kayaalp Ali Tandoğan Bülent Uygun Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meteorolojiden Konya ve Niğde için gök gürültülü sağanak uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:37:11. #1.16#

title