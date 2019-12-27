Meteorolojiden Konya ve Karaman için kuvvetli kar uyarısı

27.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:30

Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünce, Konya ve Karaman'da pazar günü kuvvetli kar beklendiği bildirildi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde görülecek olan yağışın, zamanla etkisini artırarak Konya ve Karaman çevresinde kuvvetli olacağı belirtildi.

Karın bölgenin yüksek kesimlerinde pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğinin vurgulandığı açıklamada, başta Alacabel ve Sertavul Geçidi ile karayollarında yaşanabilecek buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA