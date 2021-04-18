Meteorolojiden Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Meteorolojiden Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, Konya'nın kuzeyi, Aksaray ve Niğde'de sağanak beklendiği bildirildi.

Sıcaklıkların 3 ila 5 derece yükselmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, rüzgarın da genellikle güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtınanın saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceğinin ve toz taşınımı olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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