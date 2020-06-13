Meteorolojiden Konya için sağanak ve dolu uyarısı Konya'da gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Konya'da gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Konya'nın merkez ilçelerinde gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu beklendiği bildirildi. Yer yer kuvvetli rüzgarın esmesinin tahmin edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. Kaynak: AA