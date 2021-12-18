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Meteorolojiden Konya için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Konya için kuvvetli kar yağışı uyarısı
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'nın güney ve batısında kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

KONYA (AA) - Konya'nın güney ve batısında kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Konya'nın güney ve batı kesimlerinde kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Yağışın pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Konya-Antalya kara yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere, kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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