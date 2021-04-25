Meteorolojiden Konya için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Konya için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden Konya için gök gürültülü sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya ve çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesinin beklendiği belirtildi.

Öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahminin edildiği ifade edilen açıklamada, bölgede hava sıcaklıklarında da 3 ila 5 derece azalma beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
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