Meteorolojiden Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas için kar yağışı uyarısı
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Meteorolojiden Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas için kar yağışı uyarısı

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Meteorolojiden Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas için kar yağışı uyarısı

Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta kar yağışı bekleniyor.

Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun batı bölgelerinde etkisini göstermeye başlayan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistem ile soğuk hava dalgası sonucu oluşması beklenen kar yağışının, cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kırşehir ve Yozgat çevrelerinden başlamak üzere gelecek hafta başına kadar Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, 12 Nisan 18.00'e kadar aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam etmesi öngörülüyor.

Mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise 10 ila 16 derece azalarak mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin gelişiyle rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği, ulaşımda aksama, buzlanma ve zirai don başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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