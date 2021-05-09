Meteorolojiden Kırıkkaleli üreticilere 'zirai don' uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteorolojiden Kırıkkaleli üreticilere 'zirai don' uyarısı

Meteorolojiden Kırıkkaleli üreticilere 'zirai don' uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerde bahar havası yaşayan Kırıkkale için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerde bahar havası yaşayan Kırıkkale için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, pazartesi gecesi ve salı sabah saatlerinde Kırıkkale'de sıcaklıkların sıfır derece ve altına düşeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Özellikle üreticilerin tedbirli olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre pazartesi ve salı günleri gece ve sabah saatlerinde Kırıkkale'de sıcaklıkların sıfır derece ve yer yer altına düşmesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli
Magazin Burak Sergen Serdar Ortaç Seren Serengil Chloe Loughnan
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meteorolojiden Kırıkkaleli üreticilere 'zirai don' uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:59:07. #1.16#

title