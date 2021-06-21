Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, salı günü öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Kırıkkale, Bolu ve Karabük'te yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Kuvvetli sağanak nedeniyle olası sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Salı günü öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük), ile Çankırı ve Kırıkkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - KIRIKKALE

Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hülya Avşar Sinan Çetin Demet Özdemir
Spor Gareth Bale Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 17:46:54. #1.15#

title